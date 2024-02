"Me tiene un poco cansado que en vez de hablar de los temas nuestros, nos pongamos de vuelta a hablar de Venezuela", afirmó Orsi

"El gobierno cuando no puede hablar de temas locales, por algo tira la pelota para afuera. Si vamos a hablar de los temas de acá… estamos complicados", dijo el precandidato frenteamplista.

El intendente canario y precandidato frenteamplista, Yamandú Orsi, afirmó que desde la coalición de gobierno lo tienen “cansado” con el tema Venezuela y que desde esas filas insisten en debatir sobre eso porque “no pueden hablar de temas locales”.

La situación política y social en el país caribeño, además de la figura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, comienzan nuevamente a colarse en la ya iniciada campaña electoral uruguaya.

En ese sentido, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado propuso en los últimos días que los precandidatos de todos los partidos firmen una nota pidiendo la habilitación de María Corina Machado -opositora al régimen de Nicolás Maduro- de cara a las elecciones en Venezuela. Ya le planteó la iniciativa al presidente del directorio del Partido Nacional, y dijo estar seguro que el cabildante Guido Manini Ríos, el independiente Pablo Mieres y los presidenciables colorados y blancos la firmarán. En contraposición, apuntó al Frente Amplio: "Cuando la nota llegue a la sede del Frente Amplio ¿qué pasa? En estas cosas les quema la mano. Es como que no quieren jugarse. No sé qué tipo de compromiso hay, no tendríamos que andar dando vueltas para decir lo que hay que decir, que en Venezuela no hay elecciones libres porque proscriben candidatos”.

Consultado este miércoles a la noche al respecto, Orsi consideró que lo de Delgado “es una típica estrategia de campaña electoral y otra picardía”.

Además, dijo estar “cansado” del tema Venezuela. “A mí me tiene un poco cansado que en vez de hablar de los temas nuestros y de lo que la gente precisa, nos pongamos de vuelta a hablar de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Creo que no aporta nada”, afirmó, y agregó: “Me gustaría, no sé firmar o no firmar, pero sí ponernos a hablar y centrar la campaña en los problemas de nuestra gente, que son los porque la gente nos va a votar o dejar de votar”.

“¿Qué gano con eso -firmar-? La pregunta que habría que hacer es por qué el gobierno mandó un embajador a Venezuela si estaba todo tan mal… decidieron mandar nada más y nada menos que a un intendente del Partido Nacional como embajador a Venezuela”, dijo, y apuntó: “Ya opiné de Venezuela, fui clarísimo, el que no lo quiera entender…”.

En esa línea, y consultado sobre las posturas dentro del Frente Amplio sobre Venezuela son “el talón de Aquiles” de la coalición de izquierda, Orsi señaló: “El talón de Aquiles lo tiene el gobierno cuando no puede hablar de temas locales, por algo tira la pelota para afuera. Si vamos a hablar de los temas de acá… estamos complicados. No quieren hablar de los temas que importan, como la pobreza infantil, la violencia, la seguridad, el problema de nuestros veteranos, que el salario no alcanza para mucha gente”.

El no encuentro con Richardson: “No lo prioricé”

En las últimas horas, una nueva polémica asomó en el sistema político. ¿Sobre qué? La visita y los encuentros que mantuvo en Uruguay la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.

Richardson se reunió en nuestro país con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Y también solicitó una reunión con la intendenta -y precandidata frenteamplista- Carolina Cosse, algo que le fue concedido en la sede de la comuna capitalina.

En el caso del intendente canario, trascendió que Orsi se negó a reunirse con Richardson. Sin embargo, él le restó importancia.

“Yo recibí una invitación para una recepción en la embajada. Y no podía, tenía otras actividades, y uno prioriza también. Era una recepción y no podía, tenía otras actividades”, dijo Orsi.

“Después tomó otro color todo esto… Yo no rechazo, yo creo que está bueno conversar con todo el mundo, pero en este caso no lo prioricé”, agregó.