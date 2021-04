Nicolás Albertoni: "La reunión de este lunes es un hecho histórico en la historia del bloque"

El gobierno uruguayo presentará este lunes en la reunión de cancilleres y ministros de Economía del Mercosur su propuesta de flexibilización del bloque. El doctor en Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales analizó los resultados que se esperan de este encuentro y cuál sería el impacto de una mayor apertura regional del bloque.

Balance de la reunión de este lunes

Es una reunión extraordinaria. Se convoca por Uruguay y a propuesta de Uruguay. Es un hecho no menor y Uruguay esta poniendo su impronta en esto. Mañana llegan a la mesa dos temas importantes: el arancel externo común y las negociaciones externas del Mercosur. Sobre este último tema, Brasil está muy alineado a la propuesta de Uruguay. Estamos ante un escenario en el que se va a abrir el diálogo y este es un hecho histórico.

Impacto de Brasil

El mundo tiene a regionalizarse pero de manera flexible. En 2014 fue la última unión aduanera firmada. Desde esa fecha se firmaron 50 acuerdos comerciales. Uruguay tiene que adaptarse para ser dinámico y proactivo para adaptarse a tiempos de ahora. No viene a inventar la pólvora.

Fue una señal importante de la Cancillería el escuchar distintas voces y ser proactiva. Es para ver una política exterior que escucha distintas visiones. Se vio esa visión de “no esperemos el mañana” ninguna conclusión. Que Uruguay proponga algo concreto mañana en papel y que Brasil también apoye, no es menor.

Como estrategia, Uruguay no va a querer ser el único dueño de la estrategia del bloque. En Brasil estamos ante un canciller saliente y el nuevo va a tener que “desayunarse” todo este tema. No es un tema menor el cambio de canciller. Uruguay ha mostrado interés sobre un tema que a Brasil le interesa mucho que es el arancel externo común. Uruguay se ha mostrado favorable a seguir esa visión. También la flexibilización del bloque y la negociación con otros países. Parece que ahí hay un punto de vista bastante complementario entre la visión de Brasil y Uruguay.

Impacto de la flexibilización

De concretarse estos pasos, la política exterior tendrá que ser muy activa en salir a buscar acuerdos. Tendrá que mapear de formas claras las oportunidades y salir a buscar mercados. Acá nadie sale con caprichos, es salir a buscar mercados. Parte de la propuesta es que Uruguay motive que estas negociaciones sean con grandes mercados y economías más complementarias. Más diversificación y más oportunidades es lo que puede generarse.

Creo que el episodio con argentina debería quedarse en el pasado. No sería algo en lo que se debería profundizar. La tensión no podría estar en el plano de la pelea. Debería quedar un poco en el pasado y focalizarnos en el futuro. No debería quedar una herida abierta. La conversación sigue fluyendo y eso es lo importante.