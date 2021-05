Orsi: "Hubo una disputa a nivel latinoamericano" por la instalación del centro de datos de Google

El intendente aseguró que "lo más importante" del anuncio de la multinacional es "el prestigio que le da al país".

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, celebró el anuncio de la compra del terreno por parte de la multinacional Google, que planea instalar un centro de datos en un predio de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias.

"Si compran yo creo que la luz es verde, no me imagino comprando y que después se caiga, pero ellos dicen que igual siguen analizando. Soy consciente de que hubo una disputa a nivel latinoamericano. A mi me llamaron de San Pablo preguntaron si era cierto -que se instalaban- y me dijeron: 'no, se vienen para acá'", contó Orsi.

El intendente del departamento donde Google planea instalar el centro dijo que algunos de los elementos que analizaron desde la empresa fue la "seguridad jurídica" y la "estabilidad política" de Uruguay.

Orsi destacó que para esto es "una señal clara de seriedad" y que lo más importante es el "prestigio que le da al país", que Google haya anunciado la compra del terreno. "Es una inversión que te posiciona como país", dijo.

Por otro lado, se refirió a los empleos que generará en caso de concretarse. "Estoy seguro que va a derramar en servicios conexos con el emprendimiento", además de los puestos que genera la construcción de un centro de datos de Google.