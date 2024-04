"¡Otra promesa sin cumplir!": Lema apuntó a Cosse por no crear el "boleto trabajador" y recordó sus declaraciones antes de ser electa

"Me comprometo si soy intendenta a poner todo de mí, aunque ya haya un beneficio de $2, para configurar un boleto trabajador específico", había dicho Cosse en febrero de 2020.

El diputado nacionalista y exministro de Desarrollo Social Martín Lema cuestionó este viernes a Carolina Cosse por un compromiso de campaña no cumplido durante su gestión en la Intendencia de Montevideo.

"En febrero de 2020, en plena campaña electoral, Carolina Cosse prometió un boleto trabajador, con una tarifa diferencial. Al día de hoy no hay ni siquiera una fecha de lanzamiento prevista para esa medida. Le pedimos a la IM que explique por qué sigue incumpliendo con sus compromisos. ¡Otra promesa sin cumplir!", escribió Lema en su cuenta de X, acompañado de un video con declaraciones de la entonces precandidata a la comuna.

En esas declaraciones a Canal 10 de febrero de 2020, Cosse dijo: "Por supuesto que sé que hay un beneficio del boleto de $2 para quienes hacen 40 viajes mensuales. Me comprometo si soy intendenta a poner todo de mí, aunque ya haya un beneficio de $2, para configurar un boleto trabajador específico, porque el trabajo es el principal motivo de transporte en Montevideo".

El mencionado boleto para trabajadores no fue creado durante la gestión de Cosse, que actualmente está con licencia sin goce de sueldo de la IMM para enfocarse en la campaña electoral que la tiene como una de las tres precandidatas del Frente Amplio, junto a Yamandú Orsi y Andrés Lima.

El boleto diferencial que sí creó la comuna es el denominado "ABC", que genera un descuento de $12 a la población que accede al beneficio de la Tarjeta Uruguay Social.

Lema y Cosse han tenido varios cruces en los últimos meses. A comienzos de marzo, por ejemplo, Cosse cuestionó el marco de la inauguración del centro de servicios Aparicio Saravia en Casavalle. "Me parece bien que pongan un centro de servicios en Casavalle, me parece muy bien. Me hubiera parecido mejor que tuvieran presencia en Casavalle todo el periodo y no en año electoral", dijo. Lema, en ese momento titular del Mides, le salió al cruce: "Solo en la zona de Casavalle desde el MIDES aumentamos a más de 20 los puntos de atención, incrementamos el número de técnicos y multiplicamos las horas de atención".

Pocos días más tarde, en el marco de las inundaciones que afectaron a buena parte del país, Lema le reclamó a Cosse que interrumpiera su licencia como intendenta para "ocuparse" de las consecuencias del temporal.