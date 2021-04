Personas con síndrome de Down mayores de 18 años se podrán vacunar este viernes y sábado, anunció el MSP

El MSP detalló que todas las personas que concurran a vacunarse deberán estar acompañadas de sus representantes legales.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este jueves que las personas con síndrome de Down mayores de 18 años podrán vacunarse contra el Covid-19 este viernes y sábado.

La inoculación será en la Montevideo City Academy, instalaciones del equipo Montevideo City Torque (Camino Los Aromos y ruta 101), y se realizará el viernes de 10 a 16 horas y el sábado de 13 a 19 horas.

¿Qué hay que hacer para agendarse? Comunicarse con el Montevideo City Torque a los celulares 095 960 488 o 093 964 274, o con la Asociación Down del Uruguay al 093 974 601 o 096 638 174.

El MSP detalló que todas las personas que concurran a vacunarse deberán estar acompañadas de sus representantes legales. Además, la cartera agrego que en algunos días dará detalles acerca la vacunación de personas con síndrome de Down mayores de 18 años en el resto del país. De todas maneras, personas del interior -en caso de poder trasladarse este viernes y sábado- podrán anotarse para inocularse en esta oportunidad.

El 2 de abril pasado la Asociación Down del Uruguay manifestó su preocupación por la exposición de las personas con síndrome de Down al virus. "Lamentamos las recientes pérdidas de Matilde, de 30 años, e Iñaki, de 23, dos jóvenes con síndrome de Down que fallecieron a causa de COVID-19. Compartimos el dolor de esta noticia y saludamos afectuosamente a sus familias y amigos, con un fuerte abrazo", escribió la asociación en su cuenta de Twitter en esa oportunidad. Con anterioridad había solicitado prioridad en el plan de vacunación para este grupo.