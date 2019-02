Rodrigo Goñi, Gonzalo Mujica y el abogado Enrique Möller presentaron una denuncia por un presunto caso de lavado de activos de origen venezolano

La denuncia fue presentada en Crimen Organizado, donde aseguran que unos 50 millones de dólares ingresaron al Bandes en 2018 y que deben ser investigados.

El diputado blanco Rodrigo Goñi afirmó:

Hay 50 millones de dólares que entraron de no residentes venezolanos al Bandes que, en las circunstancias de que Venezuela no tiene para lo más básico, entren al régimen de Maduro con origen claramente ilícito… No podemos no investigar. Uruguay está bajo sospecha. Todo el mundo presume que hay negocios que está ocultando.