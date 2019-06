Sanguinetti habló sobre la reforma constitucional sobre seguridad: “yo no firmé, pero no sé si voto”

Dijo que la campaña llevada adelante por el nacionalista Jorge Larrañaga "tiene mucho de bueno en la intención y en la sustancia".

Consultado sobre los problemas de seguridad que atraviesa Uruguay, Sanguinetti respondió:

Lo principal es que Uruguay está sufriendo una quiebra de valores sustantivos. Si había algo sagrado era el policía, la maestra, el médico. Hay una quiebra de valores. El comisario ya no es nadie, el director del liceo no es más un personaje. Y el policía hoy es la víctima de una agresión muy fuerte porque se ha pedido el respeto a la autoridad policial. Eso lo que requiere es una muy fuerte recuperación de la autoridad. Nosotros desde hace unaño venimos hablando que hay que volver a ocupar el territorio, que hay que modernizar la comisaría, asociarla en los barrios más difíciles con aquellos elementos que muestren al Estado. Por supuesto que al Policía hay que protegerlo legalmente. Si el policía tiene que dudar unos segundos entre sacar el arma o no porque no sabe cuál es su responsabilidad y ese minuto es fatal. Yo creo que esto es una toma de conciencia que viene de muy atrás y que empezó en el primer gobierno de Vázquez, porque ahí empieza la responsabilidad. En nombre de aquella teoría socialista de que la sociedad era responsable y de que el delincuente era la primera víctima de la sociedad capitalista, y así fue en la primera presidencia de Vázquez. Cuando sacaron 700 presos a la calle y se generó una situación crítica.

También respondió sobre su postura respecto a la reforma constitucional promovida por Larrañaga, bajo la campaña “Vivir sin miedo”:

La propuesta de Larrañaga tiene mucho de bueno en la intención, tiene mucho de bueno en la sustancia. Por ejemplo el tema de los allanamientos nocturnos. Yo no la firmé por razones jurídicas, porque creo que hay temas que no son de la Constitución. Esa es la razón. Ahora, en Batllistas dimos libertad. En mi casa por ejemplo, Doña Marta firmó y va a votar. Yo no firmé, no sé si no voto. En todo caso no creo que sea la solución, es un llamado de conciencia, es un despertar. No pienso en votarlo, ni dejo de pensar. Estoy elogiando el esfuerzo de Larrañaga, que es un esfuerzo democrático y valioso en este tema.