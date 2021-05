Santiago González considera que "hay larrañaguismo en todo el país"

El director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo en Telemundo que tras la muerte de Jorge Larrañaga "el país pierde una persona extraordinaria" que "conocía e interpretaba al país como muy pocos".González, hombre de confianza del ministro Larrañaga que llevaba hasta su muerte 22 años trabajando con él, dijo que nunca […]

El director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo en Telemundo que tras la muerte de Jorge Larrañaga "el país pierde una persona extraordinaria" que "conocía e interpretaba al país como muy pocos".

González, hombre de confianza del ministro Larrañaga que llevaba hasta su muerte 22 años trabajando con él, dijo que nunca fue derrotado "en la ética, en la moral, en los principios, en los valores ni en las ideas", lo que lo "transforma en un gigante de los que se van por la puerta más grande de la política".

"¿Perdió internas? Sí. ¿Fue derrotado en la ética, en la moral, en los principios, en los valores, en las ideas? Nunca, y eso lo transforma en un gigante de los que se van por la puerta más grande de la política", agrega González.

En cuanto al destino del ala wilsonista del partido, Alianza Nacional, González dijo que "hay larrañaguismo en todo el país" y aseguró que ahora no es momento de ocuparse sobre la sustitución de los liderazgos en el sector. "El partido peleó mucho durante muchos años por ser gobierno, tiene solamente 60 meses para transformar el país, debemos llevar adelante las transformaciones que planteamos que íbamos a hacer", expresó.

"Yo creo que hay larrañaguismo en todo el país, que hay mujeres y hombres en todo el país que tienen ese sentimiento de Jorge Larrañaga. No nace ahora, siempre estuvo, se llama Alianza Nacional", agrega González.

Sobre la pintada en una dependencia policial con la frase "Hay orden de no aflojar", que despertó polémicas entre legisladores opositores y de la coalición, González dijo: "Me quedé muy feliz porque fueron hechos que no fueron solicitados". También afirmó que serán el presidente Lacalle Pou y el ministro Heber quienes determinarán qué se hará con la frase.