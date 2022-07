Sartori "está incumpliendo la ley" y la Jutep lo citará a declarar, dijo presidenta del organismo

El senador sigue sin presentar la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolovlev.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) citará al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, quien sigue sin presentar la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolovlev.

El legislador nacionalista ya fue intimado dos veces para que lo haga, pero ha respondido que Rybolovlev no está obligada a esto.

Las resoluciones de la Jutep no son vinculantes, pero el organismo lo convocará dado que considera que el parlamentario no está cumpliendo con lo que establece la ley.

"Lo vamos a citar y vamos a ver qué manifiesta", dijo este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento Susana Signorino, presidenta de la Jutep. "Omiso puramente es quien no presenta declaración jurada, él presentó, pero es incompleta", agregó la jerarca.

"Él está incumpliendo la ley", remató.

La esposa de Sartori es hija del magnate ruso Dmitry Ryboloyev.

La Jutep inició una investigación sobre el senador a raíz de un pedido de informes presentado por los senadores del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker.

La Jutep informó que Sartori presentó "declaración jurada en primera instancia el 15 de febrero de 2020", sin embargo, se "encontraba incompleta, porque se omitió expresar en la misma determinados datos". La junta sostiene además que "no presentó la declaración jurada de su cónyuge, tal como se desprende del artículo 12 de la ley 17.060". Además, se aclara que a la "luz de toda normativa", no existe duda que el senador está obligado a presentar este documento.

“El directorio de la Jutep ha intimado reiteradas veces al senador Sartori a dar cumplimiento respecto a la declaración jurada de su cónyuge. En sesión de fecha 28 de abril de 2022 por acta dispuso proceder la investigación prevista en el artículo 17 de la ley 19.797”, se agrega.

Sartori respondió a los planteos de la Jutep y afirmó tras esto que él ya presentó su declaración jurada “e incluso se presentó una ampliación tal como se pidió”. “En mi caso es mucho más compleja y larga que la de muchos otros legisladores, se hizo con los mejores asesores del país y de manera satisfactoria. Yo he declarado todo lo que tengo que declarar y la Jutep está conforme con eso", planteó en un comunicado en el que agregó: "Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad".