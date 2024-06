Tras polémica por cuestionamientos, Mujica descartó "diferencias" con Cosse: "Si gana, la voy a acompañar"

"Ella habló conmigo y no me dijo nada de eso. No me reclamó nada", aseguró el exmandatario.

El expresidente José Mujica puso paños fríos a las -según dijo- "valoraciones" que ha hecho junto a su pareja, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, acerca de la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse.

"!¿Qué diferencias?¡ ¡¿Diferencias de qué?! Uno vota una cosa y el otro otra. Así como unos votan a (Álvaro) Delgado y otros a (Laura) Raffo", dijo Mujica al ser consultado sobre los cuestionamientos de los últimos días, que no cayeron bien en el Partido Comunista, uno de los principales sectores que respaldan a Cosse.

Mujica aseguró que Cosse lo llamó por teléfono para hablar sobre la salud del exmandatario, que realiza un tratamiento contra el cáncer de esófago: "Ella habló conmigo y no me dijo nada de eso. No me reclamó nada".

"Si gana Cosse la voy a acompañar a Cosse y espero al revés, y ta, ¿Qué problema hay?", dijo.

Consultado sobre sus críticas a la exintendenta de Montevideo, dijo que son "valoraciones" y apuntó a los medios: "¿Pa´ qué sacan encuestas? ¿Pa´ qué publican encuestas?". Su referencia es a que las mediciones muestran que Yamandú Orsi tiene mejor recepción por la población del interior del país, algo que tanto él como Topolansky han dicho de manera pública. "Las encuestas son las que hablan, prohíban las encuestas", cerró.

La primera crítica de Mujica a Cosse fue en febrero. En ese momento dijo que "Orsi era el único que podía ganarle a los blancos" porque "Cosse es buenísima pero no le gana a los blancos porque no la bancan en el interior".

Luego fue Topolansky. Primero cuestionó su "capacidad de diálogo y negociación" y después expresó que tiene "una forma de hacer política muy montevideana".