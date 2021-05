Uriarte aseguró que se siente "absolutamente" respaldado por Lacalle Pou

El ministro de Ganadería dijo que se hizo una "auditoría virtual" para determinar qué pasó con el frigorífico BPU, que fue suspendido por China tras error en el etiquetado.

Luego de que en los últimos días se manejara la posible remoción del ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, el secretario de Estado aseguró que se siente "absolutamente" respaldado por el presidente Luis Lacalle Pou y que no le llegó "para nada" que el Partido Colorado esté evaluando pedirle que dé un paso al costado.

“Quiero dejar descartado eso. Pase lo que pase, porque los que ocupamos estos cargos sabemos bien lo que puede pasar. Y para nosotros, estamos al servicio de la patria hasta que el presidente lo diga”, dijo Uriarte este lunes en una rueda de prensa en Torre Ejecutiva.

La consulta de los periodistas estaba fundada en una nota de la edición de este domingo del diario El País, que definía a Uriarte como "el outsider que tiene varias 'amarillas'" y enumeraba una serie de hechos que supuestamente habían generado descontento en el Poder Ejecutivo.

“No me siento para nada así, me siento dedicado a muchos temas que son suficientemente graves para el país como para distraer la atención”, dijo el jerarca. Uriarte fue designado en el gabinete de Lacalle Pou en representación de Ciudadanos, el sector del Partido Colorado fundado por el excanciller Ernesto Talvi.

La semana pasada el semanario Búsqueda también informó, a partir de fuentes políticas, que el presidente Lacalle Pou había evaluado pedirle la renuncia por un error de etiquetado por parte del Ministerio de Ganadería (MGAP), que derivó en la suspensión temporal del mercado chino para el frigorífico BPU. Finalmente le pidió la renuncia a dos jerarcas: los titulares de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre y de Industria Animal, Gustavo Rossi.

Este lunes el secretario de Estado también se refirió a la suspensión del frigorífico por parte de China debido a este problema con el etiquetado de los productos. Contó que a pedido del gigante asiático el viernes pasado se hizo una "auditoría virtual" que duró nueve horas, fue “muy exhaustiva” y “requirió un amplio despliegue de personal”. "Estamos a la espera de los resultados. Somos optimistas por los resultados", dijo.

El ministro de Ganadería señaló que “hasta ahora el mercado chino se mantiene operando de manera normal” pese a que "hay un montón de contenedores con el mismo problema". Esto fue posible gracias a las medidas sugeridas por las autoridades de ese país, contó.

“Es un problema que tiene larga data y que es muy difícil de explicar, por no decir imposible. Nace en el 2018, cuando se firma el protocolo. ¿Por qué se desencadenó ahora y no en estos dos años y medio? No lo sé explicar, pero el tema es que se desencadenó ahora y nosotros tenemos que solucionarlo", afirmó.