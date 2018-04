Vázquez respaldó a Bonomi a horas de una nueva interpelación y ante reiterados pedidos de remoción

Sobre el trabajo de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior:

“Lamentablemente la violencia está muy a flor de piel en la relación de nuestra sociedad. Uruguay, que no es una isla, no podía escapara a esta situación. Si le agregamos la irrupción violenta del narcotráfico en nuestro país, sumen y van a ver los problemas que pueden surgir. A esos problemas que han surgido el gobierno ha dado respuesta. Van a seguir existiendo situaciones de violencia, es inevitable. Como lo dijo el ministro, este problema no se arregla cambiando un ministro. Hay que tener poca visión estratégica y de profundidad del tema como para pedir como una solución que se saque al ministro. Bonomi ha trabajando muy bien, hubo respuestas muy importantes y todo lo que mejoró el Instituto Policial”.