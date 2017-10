Vázquez se refirió al episodio de la empleada de una panadería en Pocitos: “no es la Policía que queremos”

Jorge Vázquez se refirió a la situación que vivió Sofía Palacios, la empleada de la panadería Saratoga de Pocitos, quien se convirtió en la protagonista del video viral de esta semana en el que se cómo es detenida por “desacato”, en un operativo policial que fue duramente cuestionado:

Nosotros tuvimos contacto con el video y solamente por las cosas que se ven en el video podemos decir que hay un mal procedimiento policial y que esa no es la Policía que queremos. Esto está sujeto a una investigación, a un sumario. Dimos vista a la Justicia. Pero esa no es la Policía que queremos, creemos que hubo un exceso. Este tema se tendría que haber resulto de una manera totalmente diferente. Cada ciudadano que la Policía está actuando en forma indebida, nos debe comunicar. La única manera que tenemos de mejorar la Policía, más allá de la capacitación, la tecnología y el equipamiento, es tratar de que estas malas prácticas no sucedan. Los Policías son hombres, hay buenos y malos, hay gente que actúa y otros que no tanto. Nosotros queremos tener una buena Policía, por lo tanto estas cosas no las podemos permitir.