Decurnex: “por supuesto que voy a ir al estadio de Peñarol y espero que Barrera venga al Gran Parque Central”

El recientemente electo presidente de Nacional contó que ya están trabajando en la contratación de un nuevo técnico y habló del relacionamiento con Peñarol: "vamos a tener que pelear cosas en conjunto".

José Decurnex tuvo una carrera de 29 años en IBM, donde llegó a ser gerente general. Tiene basta experiencia internacional y lideró además organizaciones en América Latina, Europa central, Rusia, Medio Oriente y África.

Comenzó en IBM en 1988. Vivió en Argentina, Chile, Venezuela, México, Emiratos Árabes y Brasil. Está casado con Alejandra y es padre de tres: Julieta, Francisco y Manuel.

Siempre le gustó el fútbol y además fue jugador de Nacional Universitario durante quince años. A los 52 años asume la presidencia de Nacional intentando cambiar el rumbo de la institución.

¿Qué se siente ser el presidente más votado?

Ser el presidente es un orgullo increíble, del club más grande del mundo. Es lo que soñé toda la vida y lo vivimos el sábado en una fiesta increíble para Nacional y para todo el fútbol uruguayo. Tuvimos un récord de votantes, se vivió con la familia de Nacional un momento muy especial. Particularmente para el grupo que lidero sentimos un respaldo enorme del socio y nos da tranquilidad.

¿De qué te ocupaste el primer día?

Hoy estuvimos toda la mañana con el equipo técnico financiero viendo algunas de las conclusiones que ellos ya tenían, porque venimos hace más de dos o tres meses trabajando, referente a la realidad económica del club. Mañana después de asumir ya vamos a tener reunión con la directiva para poner arriba de la mesa temas que tenemos que definir rápidamente para encausar a Nacional en los temas financieros.

¿Quién va a ser el técnico de Nacional?

Estamos trabajando fuertemente en eso, sobre todo después de la decisión del Cacique, que respeto mucho. Era la persona que yo veía que podía continuar este camino que él empezó un año atrás y que encajaba muy bien en el proyecto deportivo que va a liderar Iván Alonso. Respeto la decisión, el Cacique es un apersona que quiere a Nacional y su decisión lo demostró. Iván se reunión con él y desde ese momento vimos alguna chance de que él no siguiera con el proyecto y empezamos a trabajar alternativas.

¿Guillermo Almada entra dentro de las posibilidades?

Hablamos con Guillermo y con algunas otras personas. Como yo siempre digo al equipo, tenemos que tener varias alternativas. El mundo del fútbol es muy dinámico y tenés que estar preparado. Estamos trabajando con varias alternativas, alternativas del mercado uruguayo y de afuera.

¿Técnicos argentinos entran en tu carpeta?

Sí, claro. Hemos tenido algunas charlas y vamos a seguir trabajando. A mí me gusta el perfil del entrenador argentino porque es un fútbol más dinámico y más aggiornado a la realidad del fútbol mundial y de alguna manera es un fútbol cercano al uruguayo.

Hoy se habló mucho del retorno de Sebastián Viera a Nacional

No tengo información al respecto, me estoy enterando por vos. Sería un honor, una persona del club, vinculado al club de toda la vida, hincha. Es un orgullo recibir ese tipo de jugadores, más en este momento que hay que dejar esa energía adicional para tratar a sacar a Nacional de donde está.

¿Vas a ir a buscar a Polenta?

Nosotros lo que estamos haciendo es estructurando la parte deportiva. El primer paso es tener un cuerpo técnico, eso es muy importante. Y después con ese cuerpo trabajar en la conformación del plantel. Hay muchas discusiones, vencen muchos contratos.

¿El socio está preparado para algunos anuncios que van a ser importantes?

Yo creo que el socio está muy preparado y la muestra de eso fue la votación que tuvimos el sábado. En más de 60 reuniones con 1.500 socios cara a cara dijimos lo que íbamos a hacer. Dijimos que las decisiones iban a ser profundas, que iban a ser estructurales para cambiar a Nacional. Por ejemplo, cambiar el mundo deportivo. Establecer un proyecto deportivo distinto, con un protocolo de trabajo, de comportamiento para todos los futbolistas. Con una apuesta en formativas, con un equipo balanceado con menos jugadores, referentes de muy alto nivel, líderes internacionales pero pocos. Yo siempre le decía al socio, no es que Nacional no tenga dinero sino que hay que gastarlo muy bien. Esas son de las cosas que vamos a cambiar.

¿Se pueden bajar catorce o quince contratos y ser competitivos?

Sin ninguna duda. Nacional tiene la obligación de ganar el uruguayo y creo que ese es el primer objetivo que tenemos como institución para el 2019. También prepararnos para competir internacionalmente de la mejor manera posible.

Prometiste un cambio en la sede, un club deportivo. Hay que terminar el Parque Central. ¿Cómo se hace todo eso con poca plata?

Me comprometí con un club social, estamos hablando con la persona que transformó Urundai Universitario, que además es un gran hincha y socio de Nacional. Estamos estructurando el proyecto para ocupar la parte de la sede y hacer un espacio de agua atrás, recuperar el tenis y que eso sea parte integral del club social. El Parque Central obviamente es un debe. No es mágico resolver ese tema porque si la plata estuviera ya estaría resuelto. El dinero no está, así que hay que sentarse con el palquista y explicarle dónde estamos. Tenemos alternativas de solución, hoy discutimos esas alternativas. En los próximos treinta días nos vamos a reunir con los palquistas para explicar lo que queremos hacer.

¿Cómo va a ser la relación con Peñarol? ¿Qué esperas del diálogo con Barrera?

Es el tradicional rival, quiero ganarle siempre en la cancha a lo que juguemos. Eso le dije a Barrera cuando me llamó el sábado de noche. Pero creo que también hay una responsabilidad de Nacional y Peñarol de levantar el fútbol uruguayo y hay muchas cosas que nos vamos a tener que sentar a la mesa a discutir y tal vez muchas de esas pelearlas en conjunto, porque creo que es lo que corresponde. Al final somos dos grandes en el fútbol uruguayo e internacional y, como le dije el otro día, en los 90 minutos y adentro de la cancha te vamos a querer ganar siempre y afuera vamos a tener que conversar para resolver temas.

El Puma Rodríguez cuando asumió dijo que él no iba al Campeón del Siglo, ¿vos vas?

Yo al estadio de Peñarol voy a ir, por supuesto. Espero que Barrera también venga al Gran Parque Central.

Hay un grupo de socios que quieren expulsar al Puma Rodríguez, ¿qué pensas?

Yo creo que todos los socios de Nacional merecen respeto. En el acierto y en el error todos los que asumimos la responsabilidad de ser presidentes lo hicimos porque queremos a Nacional y por el bien de Nacional así yo respeto a quien ha sido presidente y le ha dedicado mucho tiempo al club.