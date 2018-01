Diego Polenta habló de la situación de Luis Aguiar: “Él está tranquilo y contento y no vino por rencor”

Así habló Polenta en conferencia:

Es un compañero más, ya está con nosotros. Como le dije a él: ahora pensar de acá a lo que se viene, el pasado ya está. Somos profesionales, hay que saber respetar.

Sabemos la clase de jugador que es. Tiene mi apoyo y el de todo el plantel. Yo hablé con él unos días antes que viniera, lo apoyé a él y a su entorno.

Son horas complicadas pero de a poco va a ir pasando. Este es un deporte divino, no podemos llevar a cosas fuera de la cancha. Él está tranquilo y contento y no vino por rencor. Esto habla bien de él, es un privilegiado, no es fácil jugar en dos equipos grandes.