El Cebolla Rodríguez y su presente aurinegro: “No me quería ir del país porque iba a estar sin mis hijas”

El jugador de Peñarol se refirió a la tristeza por quedar afuera de los campeonatos internacionales pero dijo que apuesta al Uruguayo.

La palabra del Cebolla:

Lo que tiene este club, un club grande, es que te pide ganar copas y cosas importantes, porque la historia lo marca. Lamentablemente no jugamos bien, estos partidos que quedamos descalificados por la copa, ni de ida ni de local. No supimos manejarlo. Obviamente que los cambios generan muchas dudas, se necesita tiempo y acá en Peñarol no hay tiempo, acá hay que ganar y por ahí viene la crítica.

Antes del Mundial y estando en el Mundial también (recibí una oferta) pero yo di mi palabra al club que me quería quedar acá. Me fui muy chiquito, estoy feliz acá y lo principal es que mis nenas son chicas, no me quería ir del país porque iba a estar sin ellas, es lo que quise hacer y estoy feliz.

(La eliminación temprana en los certámenes) Quería una copa importante, una copa en casa, en el club que uno ama. Uno esperaba cosas pero después quedar afuera es triste, es complicado. No me gusta perder pero no queda otra que seguir adelante peleándola, vamos por el campeonato uruguayo, vamos bien, ojalá podamos llegar a la final, salir campeones de nuevo y volver a tener otra Libertadores.