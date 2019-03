Elecciones presidenciales en la AUF: Curutchet superó a Alonso por 38 votos a 36 y habrá segunda vuelta

La exDivisional C presentó un recurso de impugnación pero no fue tomado en cuenta.

Este jueves se realizaron las elecciones presidenciales en la AUF. Óscar Curutchet e Ignacio Alonso se disputaron el puesto luego de que Carlos Ham se bajara de la carrera electoral.

Curutchet venció 38 a 36 a Alonso. Sin embargo, habrá segunda vuelta electoral porque no obtuvo dos tercios de los votos. Donde se reitere el resultado en segunda vuelta, Curutchet será el nuevo presidente.

Tras conocerse el resultado, se analizó un pedido de suspensión del congreso por parte de siete clubes de la exDivisional C porque consideraron que no estuvieron dadas las condiciones para tener la votación.

Ante esto, el presidente de la comisión normalizadora, Pedro Bordaberry, dijo:

El miércoles se presentó un recurso contra ello. La comisión normalizadora resolvió que no le corresponde decidir sobre el recurso por tratarse de un conflicto entre miembros de la Asociación. El Estatuto establece que son los órganos jurisdiccionales de la AUF y no la comisión quien tiene que decidirlo. No podemos analizar el recurso mientras contamos votos. Si el Congreso resuelve que se siga adelante, se hará sin problema.