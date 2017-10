Estoyanoff: “queremos fútbol, queremos que se juegue siempre y cuando se solucionen las cosas”

El futbolista aurinegro habló de la situación en torno al fútbol.

“Es un lugar complicado donde está el fútbol, porque es un país donde el fútbol se vive mucho,es como una religión. Esperemos encontrar la solución, me parece ilógico poner fechas lejanas para poder reunirnos cuando estamos todos, y es cuestión de juntarse a hablarlo. Los jugadores estamos luchando por nuestros derechos y queremos que se solucione”, estableció el futbolista en conferencia de prensa.

Además dijo que él personalmente no se comunicó con los líderes de Más Unidos Que Nunca ni con la Mutual, pero está al tanto de todo a través de los voceros. “Estamos todos unidos tirando para el mismo lado. Queremos que se solucione porque queremos fútbol, queremos que se juegue siempre y cuando se solucionen las cosas. También me parece ilógico que haya futbolistas profesionales denunciados penalmente,. Hay cosas que hay que arreglar y me parece que no hay que perder más el tiempo”, dijo.