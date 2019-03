Ignacio Alonso y los desafíos como presidente de la AUF: “Vamos a ir por un camino de racionalidad y de construcción”

Pretende que dos de los nuevos directivos sean representantes de los "equipos grandes de Uruguay".

El economista Ignacio Alonso dialogó con Telemundo a tan solo unas horas de haberse consagrado en segunda vuelta como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Hay necesidad de terminar con las diferencias”

Hay necesidad de terminar con las diferencias; al menos, de cerrar un ciclo de diferencias. Ahora viene un tiempo de transición, de descomprimir cada una de las partes. Tenemos que pensar juntos, dialogar: no va a ser sencillo, pero entre gente que se conoce hace mucho tiempo, creo que va a ser posible”.

El equipo de Alonso

“El estatuto marca que tres de mis compañeros los elegirán el fútbol profesional, el fútbol del interior y los grupos de interés. Debe haber una representante femenina por cuota de género. Y dos representantes que el presidente tiene voluntad para elegirlos, con la venia del congreso. En ese caso, como anunciamos públicamente, queremos incluir representantes de los equipos grandes de nuestro país. Todavía no tengo los nombres.

Tengo que transmitirles tranquilidad a todos los compañeros y funcionarios de que vamos a ir por un camino de racionalidad y de construcción. Todavía no he me podido comunicar con una cantidad de referentes, pero hoy empezaré a tener contacto. Luego comenzaremos a planificar”.