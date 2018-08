Jablonka: “Quizás hubo muchos errores en el comunicado que Conmebol le elevó a la FIFA” sobre la situación en la AUF

"Firmar el estatuto es algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero depende de cuál, porque el estatuto no está pronto", afirmó el presidente de Defensor.

El presidente de Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, reflexionó en diálogo con Telemundo sobre la situación que viva la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la posible intervención de la FIFA.

Este viernes se reunirán todos los clubes del fútbol uruguayo para analizar los procedimientos a seguir en busca de que no tenga lugar la intervención.

Welker nos va a decir cuáles fueron las conversaciones que mantuvo en Paraguay con la Conmebol.

No me gusta que el nuevo estatuto se firme en estos términos, pero no quiero especular porque no sabemos cómo son las cosas. El estatuto la AUF estaba en plazo para aprobarlo porque se había fijado con fecha 2 de diciembre y se venía trabajando en el tema. Por eso es importante señalar que quizás hubo muchos errores en el comunicado que Conmebol le elevó a la FIFA. Y quizás eso llevó a que la FIFA tomara una decisión apresurada.

Una vez que el tema se revise y se revea lo que se menciona en la carta de Conmebol, que no condice con la realidad, debería haber elementos como para que la medida se pueda cambiar.

Más allá de la firma del estatuto, hay otro elemento que también juega, que es su entrada en vigencia, porque se puede firmar y que rija después de la elección. El estatuto viene estudiándose desde hace tiempo, pero todavía no está pronto como para que pueda firmarse: todavía hay artículos para pulir. El estatuto se va a aprobar y estábamos camino a aprobarlo.

Por otro lado, la AUF respetó todo lo que se le pidió. Desde la Conmebol se pidieron los exámenes de idoneidad y fueron dados por diferentes personas: los que no los aprobaron, no participaron del acto eleccionario.

Creo que firmar el estatuto es algo en lo que estamos todos de acuerdo, pero depende de qué estatuto. El estatuto no está pronto. Una modificación de un estatuto de club no es simple, lleva su tiempo.

Lo más importante es que todos estamos tratando de solucionar el tema de la mejor manera posible y lo más pronto posible, pero también dentro de un camino que estaba trazado: y no vemos los motivos exactos por los cuales hay que modificar el cronograma previsto. Lo ideal es tener calma y mesura, y ver las medidas a tomar.

En ningún momento manifestamos estar de acuerdo con parar el fútbol: se debe seguir por el camino normal y jugarse la fecha de este fin de semana.