Jorge Casales tras su renuncia a la AUF: “Llegó el momento de dar un paso al costado y que venga gente que pueda encaminar todo esto”

En las últimas horas, el fútbol uruguayo se ha visto envuelto en una nueva polémica: la postergación del comienzo del Campeonato Uruguayo 2019. Frente a esta situación, renunció el presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, Jorge Casales.

En este sentido, el exdirectivo reflexionó:

Mi renuncia ya estaba planificada. En virtud de mi candidatura a la presidencia de Defensor, consideraba que no era ético seguir en el puesto. Igual, tenía compromiso de seguir hasta la Supercopa y el sorteo. Pero en virtud de lo que pasó anoche, tomé esta decisión.

No se sabe cuándo va a ser el sorteo. El miércoles habrá una reunión donde se aproximarán los reglamentos. Pero nada está confirmado. Quedarme solamente para entregar una copa no me parecía correcto. Por lo tanto, llegó el momento de dar un paso al costado y que venga gente que pueda encaminar todo esto.

Vi muchos clubes convencidos de lo político, pero tampoco puede soslayarse la parte económica: está siempre presente ese tema en el fútbol uruguayo. No sé qué componente pesó más, pero creo que los dos componentes pesaron de la misma manera.

Es la primera vez que nos pasa que algo programado y aprobado por los clubes desde el 6 de diciembre no se puede cumplir.

En un principio, el clásico del domingo está fijado. Si no hay nada que lo impida, se podrá jugar sin inconvenientes.