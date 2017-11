Juan Castillo: “No sorprende porque la actuación de esta directiva ha sido muy desleal y deshonesta”

El futbolista Diego Scotti, integrante del movimiento Más Unidos Que Nunca, contó cómo se dio la situación en la Asamblea Extraordinaria que se suponía que se llevaría a cabo en la noche del lunes: “Nunca antes en una Asamblea se había exigido el tema de los pagos, como pasó hoy hasta último momento. A muchos jugadores no los dejaron entrar a la Asamblea y votar. Tampoco ha pasado que quede gente afuera y se inicie la Asamblea. Tratamos de frenarla lo más que pudimos pero todavía no habían ingresado todos los asociados. Yo no recuerdo ninguna de las asambleas de todas las que he estado, que fueron muchas, que se comience sin que hayan ingresado todos”, relató.

Scotti agregó que “No se escuchaba lo que leyeron. Por suerte los veedores del MEC anotaron todo y tienen un acta con todos los detalles de lo que pasó. Eso nos va a dar las garantías de lo que pasó”.

El futbolista reflexionó: “Hay gente que vino desde muy lejos, la convocatoria fue nuevamente muy buena, nos llena de orgullo, nos da más ganas de seguir adelante”.

Por su parte Juan Castillo, también integrante de Más Unidos Que Nunca, estableció: “Veníamos preparados para este tipo de situaciones o irregularidades que se han suscitado a lo largo de los últimos diez meses. No sorprende porque la actuación de esta directiva ha sido muy desleal y deshonesta. Nuestro camino ha sido muy correcto, muy respetuoso, nadie se ha desubicado con nadie. Por suerte los jugadores fueron muy respetuosos en todo momento. Nosotros respetamos la decisión de la Justicia de agotar los caminos del diálogo y hoy obviamente quedó claro que se nos negó nuevamente hacer la asamblea como correspondía”.

Castillo relató lo que sucedió luego que los directivos de la Mutual se retiraran: “la Asamblea la llevamos a cabo sin la presencia de ellos, votamos lo que teníamos que votar obviamente por unanimidad. Los caminos a seguir todavía no los tenemos claro, nos vamos a asesorar con nuestros abogados y escribanos y con todos los compañeros”.