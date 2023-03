Alicia Ghione será la fiscal que investigue el presunto abuso sexual de Penadés a Romina Celeste tras negativa de Mariana Alfaro

Alfaro, que tiene entre sus causas la denominada "Operación Océano", fue seleccionada por la unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA).

La fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, Alicia Ghione, asumió este lunes la causa que investiga el presunto caso de abuso sexual del senador del Partido Nacional Gustavo Penadés contra la militante Romina Celeste cuando ella era adolescente.

La noticia, difundida por el director de Comunicación de Fiscalía Javier Benech, llega horas después que se conociera que la fiscal de Delitos Sexuales de 5º turno, Mariana Alfaro, prefirió no tomar la causa.

Alfaro, que tiene entre sus causas la denominada "Operación Océano", fue seleccionada por la unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía General de la Nación para tomar la causa. Sin embargo, presentó un recurso de revisión de asignación y se hizo lugar a su pedido, dejándola fuera del caso.

Entra las numerosas investigaciones que encabezó Ghione, están la denuncia -archivada- por violación grupal durante una fiesta del Partido Nacional, la investigación que terminó rescatando a 17 mujeres que eran explotadas en una whiskería de Durazno y la Operación Apolo para desbaratar un prostíbulo clandestino en un apartamento de Bella Vista.

La acusación de Romina contra el legislador se conoció el pasado martes. "En un video voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quien soy. Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del Parque Batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. No es fácil!!", escribió la militante nacionalista el pasado 26 de marzo en su cuenta de Twitter.

El martes, en diálogo con el programa Hacemos lo que podemos de DirecTV, Romina apuntó contra Penadés: "Hubo dos veces. Una vez me terminó convenciendo y llevando a un motel. ¿Cómo un menor va a un motel? Él nunca me pidió una cédula ni nada, pero me hizo bajar el asiento para atrás como para que no me vean bien. Adentro de la habitación pasó algo, y cuando me voy me dijo ‘te dejo este regalito’. Ese regalito era plata".

Penadés dijo el pasado miércoles en una declaración a la prensa que se encuentra a "entera disposición de la Justicia" para que allí sea donde "se aclaren" las "infamias" de las que está "siendo objeto". Además, afirmó que “todos conocen” su orientación sexual y que “nunca ha engañado, escondido, ni renegado” sobre ella. “Pero he siempre intentado separarla de la vida política y pública. Estoy muy orgulloso de lo que soy”, apuntó el parlamentario.

“Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo u ostentar las cosas que lamentablemente se están diciendo”, agregó el legislador.

Penadés ha recibido el apoyo del ministro del Interior y líder de su sector político (Herrerismo, lista 71) Luis Alberto Heber. Además, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que le cree que no cometió abuso sexual.