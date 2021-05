Destacan efectividad de vacunas tras brotes en hogares con residentes completamente inmunizados: no hay ningún caso grave

Hay un total de 20 positivos que cursan la enfermedad sin complicaciones y gran parte de ellos no presentaron síntomas.

Dentro de los 20 positivos, hay 14 residentes y seis funcionarios. En todos los casos fueron vacunados con Pfizer y transcurrieron más de dos semanas desde la segunda dosis, por lo que la inmunidad está completa.

El presidente de la Asociación Integra de Residenciales, Sabino Montenegro, dijo a Telemundo que los primeros casos se detectaron la semana pasada, después de que algunos residentes dijeran sentirse cansados y con fiebre.

Hay tres residenciales con casos. El viernes pasado, hace una semana, se detectaron cinco positivos en uno de ellos. Dos de los ancianos habían presentado síntomas y todos fueron hisopados. Algo similar ocurrió en otros dos residenciales, y también fueron detectados tres y dos casos positivos, respectivamente. A una semana del hecho se volvió a hisopar a los residentes y se sumaron otros casos nuevos, según explicó Montenegro.

Al momento, los 20 casos distribuidos en los tres residenciales no presentan síntomas y se encuentran en buen estado de salud. En el caso de los residentes, se trata de personas que van desde los 76 hasta los 93 años.

"La verdad que no esperábamos tener contagios tan rápido, pero esto fue muy positivo para demostrar un poco algo que ya sabíamos pero que hasta que no pasa no vemos: que la Pfizer es una vacuna muy buena", sentenció Montenegro.