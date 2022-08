Diputados de la coalición acordaron primera reasignación para eliminar adicional del Fondo de Solidaridad sin afectar a la UdelaR

El plazo constitucional para que la Cámara de Diputados termine de votar el proyecto de Rendición de Cuentas termina este viernes 19, a las 23 horas y 59 minutos. Ya este lunes se aprobó en general el proyecto con los votos de la coalición. Pero había un tema que, a contrareloj, seguía sin acuerdo: cómo […]

El plazo constitucional para que la Cámara de Diputados termine de votar el proyecto de Rendición de Cuentas termina este viernes 19, a las 23 horas y 59 minutos. Ya este lunes se aprobó en general el proyecto con los votos de la coalición. Pero había un tema que, a contrareloj, seguía sin acuerdo: cómo aprobar la quita del adicional del Fondo de Solidaridad sin comprometer fondos de la Universidad de la República (UdelaR). Y a última hora de este martes hubo acuerdo al respecto.

Según informó Montevideo Portal y confirmó Telemundo, la bancada de diputados de la coalición de gobierno acordó que la UdelaR recibirá hasta el 20% de lo recaudado por el Adicional del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba), que es destinado al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

En ese sentido, se acordó que ese 20% del impuesto se destine “a infraestructura edilicia y no edilicia de la Udelar”: 35% para proyectos institucionales en el interior; un 25% para mejoras en infraestructura no edilicia, y un 40% restante para infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.

“Lo que Diputados hace en primera instancia es financiar el primero año de pérdida”, explicó a Telemundo el diputado nacionalista Sebastián Andújar, e indicó que eso representa el primer 25% a eliminar del adicional del Fondo de Solidaridad, lo que significa $143 millones (será 25% anual hasta 2026).

En ese sentido, el legislador agregó que “después el Senado trabajará para financiar otro tanto”.

En tanto, Andújar indicó que el acuerdo alcanzado es de “toda la coalición”, aunque matizó que el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) “manifestó que no votaría si no estaba el 100 % financiado ahora”; por esa razón, hoy continuarán las conversaciones para alcanzar un acuerdo completo.

¿Qué es el adicional de Fondo de Solidaridad y qué propone la Rendición de Cuentas?

El Poder Ejecutivo planteó en la Rendición de Cuentas que ingresó este año al Parlamento la eliminación gradual del aporte adicional del Fondo de Solidaridad que pagan algunos egresados de la Universidad de la República (UdelaR).

El artículo 431 del proyecto de ley que será tratado en Diputados y luego en el Senado establece la reducción de la contribución a partir del año 2023 y hasta 2026. Cada año cederá un 25% con respecto al cargo vigente en 2022, "hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026".

El aporte adicional del Fondo de Solidaridad se creó en 2001 y actualmente lo pagan los egresados de carreras universitarias que insumen más de cinco años en UdelaR. Se comienza a pagar a partir del quinto año posterior al egreso. El pago anual en 2022 es de $8.607 y se puede abonar en 11 cuotas de $711.

Este pago adicional se suma al del fondo que tienen todos los egresados de UdelaR a cinco años del egreso. Los valores en ambos casos se pueden ver en la web del Fondo de Solidaridad.

Uno de los dirigentes que había planteado la eliminación de este adicional es el diputado colorado Conrado Rodríguez. Rodríguez había dicho que el adicional "se había puesto de manera transitoria" para brindarle recursos a la UdelaR en una época de crisis económica. "A pesar de que el presupuesto de la Universidad de la República creció enormemente -se cuadruplicó en 20 años, dijo- nunca se quitó ese adicional", declaró.

El Fondo de Solidaridad se emplea para financiar becas para estudiantes, mientras que el aporte adicional, aseguró Rodríguez, tiene como fin la infraestructura.

La preocupación del rector de la UdelaR

A principios de julio el rector de la UdelaR, Rodrigo Arim, se reunió en el Parlamento con los diputados de la coalición que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para discutir sobre el adicional del Fondo de Solidaridad, que la Rendición de Cuentas propone eliminar paulatinamente. Tras ese encuentro, el rector dijo que recibió “certezas” de que se buscarían mecanismos de reasignación presupuestal para que esa eliminación no afectase los recursos de la UdelaR.

Sin embargo, este lunes comenzó a votarse el proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados y, según dijo Arim a Telemundo, no han tenido novedades al respecto. “Se había prometido a la Universidad de la República que en el caso de avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad iba a ser compensado en un 100% en los recursos que perdía, que son en el orden de US$ 15 millones. Siendo lunes y comenzando la votación en la Cámara de Diputados, todavía no conocemos en la UdelaR cuál va a ser el artículo que se votaría para compensar a la institución. Estamos a horas y no hemos tenido novedades”, afirmó.

Los fondos que implica el adicional “representan año a año alrededor de la mitad de los recursos para obra nueva” que tiene la UdelaR, dijo. “Es una afectación muy importante. Todos los servicios universitarios tienen recursos provenientes de este fondo; por lo tanto, estamos hablando de que va a haber un cimbronazo muy importante en el funcionamiento de facultades, de institutos, de centros universitarios del interior y de toda la Universidad de la República”, agregó.

“Habíamos hablado con decenas de diputados durante las semanas previas. Se nos había asegurado que no se iba a avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad si no había un mecanismo solvente para compensar a la Universidad de la República. Eso no sucedió”, afirmó el rector, y explicó que, como consecuencia de eso, comenzarán a buscar entrevistas con senadores, previendo que la discusión sobre el tema se retome cuando el proyecto de Rendición de Cuentas pase a la Cámara de Senadores.