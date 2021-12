Inauguran estatua de Wilson en Tacuarembó a 37 años de su liberación

La estatua fue diseñada por el escultor Alberto Saravia, por iniciativa del edil departamental Gerardo Mautone, según informó el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde.

A 37 años de la liberación de Wilson Ferreira Aldunate se inauguró en Tacuarembó una escultura en homenaje al fallecido referente del Partido Nacional. La estatua fue diseñada por el escultor Alberto Saravia, por iniciativa del edil departamental Gerardo Mautone, según informó el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde.

La fecha refiere a la liberación del dirigente tras la campaña electoral de 1984, por la proscripción de la dictadura, en la que triunfó el colorado Julio María Sanguinetti. Wilson pasó toda la contienda encerrado en el cuartel de Trinidad y fue liberado el 30 de noviembre. Al día siguiente, miles de personas se trasladaron a la explanada municipal, donde el Partido Nacional había organizado un acto para homenajear a su líder.

En la presentación de la escultura, Iturralde recordó este hecho y le dedicó algunas palabras al líder blanco. "Me quiero llevar el Wilson del exilio que soñaba con la comunidad espiritual recuperada, que soñaba con la comunidad. Ese Wilson que ese día 30 salía de Trinidad y al lado del camino se iban prendiendo los fogones, le gritaban, se emocionaban, lloraban. Él se reencontraba con su pueblo", dijo desde el estrado.

El presidente del directorio del Partido Nacional rememoró cómo lo vivieron los espectadores que lo esperaban en la explanada. "Las horas pasaban y esperábamos en la explanada. Y no llegaba, no llegaba y la noche se iba y se iba. Y de repente nos convencimos que no llegaría", dijo.

"La cálida brisa comenzó a acercarse, se vino creciendo un ventarrón, se transformó en un huracán del destino que sacudió a los que estábamos allí con banderas de todos los partidos. Blancos, colorados, frenteamplistas, porque ahí celebrábamos la verdadera democracia, era la primera vez que estábamos allí", recordó.

"Esa noche todos los jóvenes que estábamos allí esperábamos un gesto aguerrido, de enfrentamiento, contra un gobierno mal habido, que se había hecho sobre la base de candidaturas no libres, de presos políticos", agregó.

Sin embargo, la postura de Ferreira fue otra. "Nos dio la mayor esperanza, la mayor alegría, la mayor lección", afirmó Iturralde.

"Ese 1° de diciembre hizo algo que seguramente el Uruguay nunca olvidará", planteó. Wilson le dijo al público que no iba a reclamar el resultado de la elección "porque primero estaba la patria, primero estaba una comunidad espiritual por reconstruir y la esperanza, el porvenir, el futuro y un partido que como el mismo dijo no era un partido derrotado".