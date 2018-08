Jorge Barrera: “Desde mi punto de vista hay inexistencia de cualquier ilícito penal”

El presidente de Peñarol declaró en calidad de testigo en el caso de la polémica que envuelve a la AUF. Por su parte, Walter Alcántara explicó por qué grabó los audios y por qué se los entregó a Arturo del Campo.

Jorge Barrera, presidente de Peñarol y abogado penalista, declaró como testigo por los audios de Wilmar Valdez que se investigan en la Fiscalía General de la Nación. A la salida hizo declaraciones al respecto:

Ya es público y notorio por revelación de mis clientes que fui consultado en mi calidad de abogado penalista con respecto a la existencia de unos audios en los cuales en una de las partes aparece el escribano Wilmar Valdez. No solamente fui recomendado por los dos (Arturo del Campo y Julio Ríos) sino que un prestigioso profesor de Derecho Civil también recomendó mi nombre. Ratifiqué mi participación en ese sentido y di mi opinión profesional del tema. Desde mi punto de vista hay inexistencia de cualquier ilícito penal (en los seis o siete audios que me dieron a escuchar). Como acá se trató de alguien que estaba amargado como Arturo del Campo y querían tener conjuntamente con Julio Ríos una opinión profesional para no caer en un ataque al honor de las personas, ratifiqué lo que les dije a ellos, que de lo que yo escuché no había absolutamente ningún ilícito. De pronto si sobre Valdez pudiera existir algún tipo de acción que vulnera norma penal…

El empresario que grabó los audios que habrían derivado en la renuncia de Wilmar Valdez, dijo que solo entregó estos audios al candidato Arturo del Campo. Walter Alcántara dijo además que no recibió dinero por estas grabaciones. En declaraciones al programa de radio “Así nos va”:Yo le dije a una sola persona que los tenía, me los pidió y se los di. Agregó que ni le ofrecieron ni pidió dinero por las grabaciones. Además, explicó que realizó las grabaciones porque considera que la dirigencia de la AUF no funciona bien y que se las dio a Del Campo porque considera que es la persona idónea para ocupar el cargo.