Lacalle llamó a vecina del asentamiento Nuevo Comienzo ante reclamos de exceso policial y le dijo que hablará con Heber

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llamó a Fabiana, una de las referentes del asentamiento Nuevo Comienzo que reclamó por excesos policiales en el barrio.

El martes se habían manifestado en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, y Lacalle Pou bajó a escuchar sus planteos y se comprometió a darles una respuesta.

Según supo Telemundo, este jueves llamó a Fabiana y le informó que tendrá una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, frente a los planteos de excesos policiales en detenciones y allanamientos por la ocupación de terrenos.

El presidente también le indicó que iba a ver lo que podía hacer con un acuerdo que no fue firmado por el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo, para que se concreten los realojos de las familias del asentamiento.

"Le comenté que lo que necesitábamos es ese acuerdo firmado, para presentarle al fiscal de la causa, que nos dijo que tener el acuerdo firmado pararía todo, porque tendría algo para mostrarle a los dueños de que nos van a realojar", dijo Fabiana a Telemundo.

"Si no tenemos ese acuerdo, terminamos todos procesados", aseguró la vecina del asentamiento.

"Entiendo que no hay plata, pero al tener el acuerdo firmado, sabemos que vamos a tener un realojo en dos, cinco o diez años, no importa cuando", agregó.

El martes en la manifestación, Fabiana le había relatado a Lacalle Pou algunas de las situaciones que vivieron en el barrio. "Estamos sufriendo muchos atropellos por parte de la Policía, se llevaron a una mamá con cesárea, dejaron un bebé de un mes bajo el cuidado de un niño de 14 años, entraron a otra vivienda con Covid e incautaron los celulares", afirmó.

En ese momento, el presidente de la República aseguró: "Yo te voy a llamar". Ante el agradecimiento de la mujer, expresó: "Estamos para eso, para eso nos pagan el sueldo".

"Me quede conforme con la llamada, me habló muy bien, espero que no sean solo palabras. No pensé que fuera a ser tan rápido. Le avisé a todo el barrio y están todos contentos", contó Fabiana, vecina del asentamiento Nuevo Comienzo.