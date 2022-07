"Lo que hay que encarar es por qué se generan las adicciones": Salinas cree que derogación de Ley de Marihuana merece "discusión a fondo"

"El abordaje tiene que ser una cuestión de Estado", agregó el ministro de Salud Pública.

El diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) dijo este lunes que le planteará a sus colegas de la coalición de gobierno incluir en la Rendición de Cuentas un artículo para derogar la totalidad de la ley, aprobada durante el gobierno del expresidente José Mujica (2010-2015).



Consultado al respecto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, también perteneciente a Cabildo Abierto, consideró que “el tema merece una discusión a fondo por parte de todo el sistema político”.



“Pienso que el tema va a haber que discutirlo en el ámbito que corresponde, en el ámbito parlamentario”, dijo Salinas en diálogo con Telemundo, y agregó: “Creo que la discusión no se puede limitar al tema de la marihuana legal o no legal, porque también hay muchas drogas legales, como el consumo excesivo de psicofármacos o alcohol. Uruguay es de los países que más consume alcohol, y eso no se combate solo con las multas por exceso de alcohol al volante”.

En ese sentido, el jerarca remarcó que “hay que hacer un abordaje de fondo”. “Lo que hay que encarar es por qué se generan estas adicciones, qué es lo que empuja a nuestra sociedad a tener estas adicciones”, agregó.

“El abordaje tiene que ser una cuestión de Estado. Debería ser abordado como política de Estado y no con la vista corta en los años pre-electorales. El Uruguay se tiene que construir con política a diez y veinte años”, concluyó el ministro.