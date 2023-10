"No fue fácil enfrentarme contra el poder": el mensaje de Romina Celeste tras conocerse la imputación de Penadés

“Estoy pronta para defenderme sea cual sea el motivo, se que no tienen nada para defenderse y fracasaron en su defensa, entonces van atacarme y yo me voy a defender”, agregó la militante nacionalista.

La militante nacionalista Romina Celeste, quien fue la primera en denunciar al senador Gustavo Penadés, se expresó en la noche del martes tras conocerse la imputación del legislador. “No fue fácil enfrentarme contra el poder”, afirmó.

El 25 de enero de este año, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, invitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para condecorarlo en el palacio municipal. El acto tuvo una noticia secundaria: la manifestación de la militante Celeste, que contó con insultos y un escupitajo de su parte a una mujer. Su actitud generó que dirigentes blancos se desmarcaran de Celeste, entre ellos, Penadés, quien declaró a Canal 10 que ella no integraba la estructura del partido y que simplemente era “votante o simpatizante”. Semanas después, Celeste respondió en el programa Hacemos lo que podemos del canal CRTV y lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era un adolescente de 13 años y todavía no había hecho su transición de género.

Pasaron varios meses desde la denuncia pública de Celeste y la siguiente denuncia ante la Justicia. Hasta que en la noche de este martes, Penadés fue imputado por la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor.

Tras conocerse la noticia, Celeste se expresó a través de Twitter con un comunicado. “Hoy fue imputado por 11 delitos un político que abusó de varios menores de edad durante toda su vida, no solo lo hacia sexualmente también lo hacía abusando de su poder como político”, comienza el texto.

“Quiero contarles que jamás me arrepentí de ser la primer denunciante y dar lugar a que se iniciara una investigación, no les voy a negar que los primeros meses fueron muy difíciles, porque él me amenazó que me iba a denunciar y además tenía el apoyo de todas las autoridades”, sigue.

En ese sentido, la militante confiesa que “no fue fácil” seguir adelante con su denuncia contra el senador: “Yo no tenía pruebas de lo que estaba denunciando. quiero decirles que siempre fui con la verdad y dejé todo en mi vida por está causa, no solo por mí, también por las otras víctimas, tenía que estar fuerte porque es un tema muy sensible para toda la sociedad”.

“No fue fácil enfrentarme contra el poder. Nunca creé ningún tipo de chats, fui compartiendo por Twitter la misma información pública que iba saliendo en redes sociales, estoy muy conforme con la investigación de la Fiscalía”, agrega.

Finalmente, concluye: “Estoy pronta para defenderme sea cual sea el motivo, se que no tienen nada para defenderse y fracasaron en su defensa, entonces van atacarme y yo me voy a defender”.