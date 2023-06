"Si ocho personas hicieron la denuncia no creo que el sistema judicial se sienta presionado", dijo Lacalle sobre investigación a Penadés

"Yo dije lo que en ese momento sentía. Ha ido derivando en otras acusaciones y en otra gravedad", expresó el presidente al ser consultado sobre sus primeras declaraciones.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves a la investigación que realiza la Justicia sobre el senador Gustavo Penadés, denunciado por abuso sexual de menores. "Es un episodio muy complejo, que está en la Justicia, que tuvo un inicio que ustedes recordarán y luego por lo menos ocho personas han hecho una denuncia. Esto toma determinada gravedad y esperemos que lo antes posible la Justicia se expida para saber si es culpable o si es inocente", expresó en una rueda de prensa en Paysandú.

En este sentido, el mandatario sostuvo que de confirmarse estos hechos, "no solo tiene un tema complejo a nivel de opinión pública, de la propia acusación, sino que también consecuencias personales en el relacionamiento que uno tuvo históricamente con Gustavo".

Consultado sobre sus primeras declaraciones sobre el tema, Lacalle respondió: "Yo dije lo que en ese momento sentía. Ha ido derivando en otras acusaciones y en otra gravedad". El 30 de marzo, el presidente había dicho que le creía a Penadés.

"¿Es lo mismo lo que sentía? Y bueno, creo que la respuesta es clara", manifestó este jueves. También se refirió a las advertencias de la fiscal que investiga el caso, Alicia Ghione, que dijo que varias víctimas han sido amenazadas. La mayoría de las víctimas “están silenciadas y desconfiadas del accionar de las autoridades”, había asegurado.

Pero el mandatario consideró que no cree que haya habido "ningún tipo de presión". Y en el mismo sentido, sostuvo: "Si ocho personas, tratándose de temas tan sensibles y delicados, hicieron la denuncia, no creo que el sistema judicial uruguayo se sienta presionado si estas personas no se sintieron así".