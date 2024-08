"Somos fuertes si estamos juntos": Ojeda propondrá a candidatos de la coalición tener "estrategia conjunta" ante decisión de Orsi sobre eventos

Este jueves, Orsi y Delgado expusieron en un evento sobre energías renovables del que Ojeda fue bajado.

El candidato presidencial por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, afirma que fue bajado de un evento en el LATU porque la organización hizo lugar a la decisión del candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, de no participar en actividades en las que estén todos los candidatos de la coalición por entender que es “desequilibrado”. Ante esto, afirmó que quiere “charlar” con sus “compañeros de la coalición” para adoptar una estrategia conjunta frente a esta situación.

“Quiso el destino que la reunión con la directiva del LATU, que fue una reunión privada donde el LATU pone en conocimiento a los candidatos uno a uno, así que no tuve riesgo de que me bajaran de ningún lado porque vine solo, si me bajan de una reunión solo ya es el colmo… pero quiso el destino que fuera casi a la misma hora y en el mismo lugar donde se produce esta actividad sobre energías renovables, que arma la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, de la que lamentablemente fui invitado a participar originalmente, yo dije que sí, y pocos días antes la propia organización, de una forma inentendible, nos dice que por cuestiones de organización nos desinvita”, contó Ojeda en rueda de prensa este miércoles.

Este jueves, Yamandú Orsi y el candidato nacionalista, Álvaro Delgado, expusieron en un evento sobre energías renovables en el LATU.

“Cuando empezamos a preguntar por qué ocurre esta muy extraña y desagradable desinvitación, nos dicen que el comando de campaña del candidato del Frente Amplio reclama que no va a participar en ninguna instancia que tenga más de un participante de la coalición. Cuando a Orsi le ofrecieron bajar a un candidato, él dijo que sí, que si bajaban a uno él iba. En alguna medida hay una presión”, agregó.

Con este escenario, el candidato colorado afirmó que buscará abordar el tema a la interna de la coalición para definir una estrategia conjunta. “Es importante que los cuatro candidatos de la coalición nos pongamos de acuerdo en una estrategia conjunta sobre la participación en estos eventos. Somos fuertes si estamos juntos. Si cada es invitado y toma una decisión autónoma, creo que ahí, divididos, le damos una posición de poder al Frente Amplio”, dijo.

“Me gustaría quizás en estos días charlar con mis compañeros para tener una posición conjunta al respecto”, concluyó.