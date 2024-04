Sunca advierte que trabajadores enviados al seguro de paro por Balsa y Asociados corren riesgo de no cobrar este subsidio

"Al faltar meses de aporte el BPS posiblemente no tome esos jornales como válidos para el trabajador", dijo Diverio.

El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, expresó su preocupación por la situación de los 400 trabajadores que fueron enviados al seguro de por la empresa constructora Balsa y Asociados, que días atrás anunció que se presentaría a concurso de acreedores.

Balsa y Asociados, que tiene tres proyectos de barrios privados en marcha en Canelones, difundió un comunicado este miércoles luego de que se conociera que había solicitado concurso de acreedores.

En el texto, firmado por Juan Balsa y dirigido a clientes, trabajadores, proveedores e inversores, se justificó que el objetivo de esta decisión era "preservar los emprendimientos 'Pilar de los Horneros' (Desarrollo Verde SAS), 'La Juana' (Chamery S.A) y 'Arenas del Cabo' (Arenas del Cabo SAS y Verde Cuidado SAS)".

La firma declaró que no tiene dinero para seguir trabajando ni para pagar las deudas que mantiene con acreedores y trabajadores. Por lo tanto, pidió a la Justicia que designe a un interventor para ordenar los números y ver si hay forma de que la empresa siga funcionando y haga frente a sus compromisos.

"Es cierto que nosotros decimos bienvenidas todas las inversiones privadas que vengan porque generan empleo pero precisamos controles que aseguren que esas inversiones que se presentan con bombo y platillo después se sostengan", reclamó Diverio este jueves.

El dirigente sindical alertó que los 400 trabajadores que fueron enviados al seguro de paro aún no saben si efectivamente cobrarán este subsidio. "Al faltar meses de aporte el BPS posiblemente no tome esos jornales como válidos para el trabajador. Por eso, la gran preocupación que tenemos ante este escenario", recalcó.

Según Diverio, el sindicato le reclamó al Ministerio de Trabajo y también al BSP que la falta de aportes "es cierta responsabilidad del Estado por no haber hecho los controles". En este sentido, detalló que el año pasado la empresa estuvo seis meses sin pagar los aportes.

"Nos enteramos que no estaban pagando el aporte a partir de que un trabajador tuvo un siniestro laboral y cuando fue a atenderse al Banco de Seguros le dijeron que no podía tener la prestación porque no estaban haciendo aportes", agregó.

A partir de este hecho, el Sunca comenzó a investigar y descubrió que durante medio año a 600 trabajadores no estaban haciéndole el aporte. "Por eso, esa denuncia explotó y permitió que empezáramos a regularizar", señaló.

"Nosotros decimos que en una obra tan importante con 600 trabajadores y ahora 400 no puede pasar que la empresa deje de aportar y no se prenda ninguna alarma ni en el BPS ni el ministerio por la falta de esa aportación", reclamó el dirigente sindical.

Diverio enfatizó que se trata de inversiones que "tienen una fuerte devolución fiscal" con hasta US$ 43.000.000 que renunció el Estado para que éstas llegaran. "Creo que tendría que haber mucha más responsabilidad", afirmó.

Posiblemente, el Ejecutivo del Sunca se reúna el próximo lunes para tratar este y otros temas. "No descartamos alguna movilización reclamando, por supuesto, que haya mayor controles, fiscalización", adelantó.

Por último, el sindicato denunció "una intencionalidad de llevar esta situación al límite porque los trabajadores que están hoy enviados al seguro de paro trabajaron varios jornales del mes de abril y resulta que ni siquiera esa quincena hoy está asegurada que se pueda obrar".

"Entonces, hay una gran irresponsabilidad de parte de la empresa de no hacerse cargo de la situación", cerró.