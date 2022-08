Tercer día de ocupación en el IPA: autoridades llamaron al diálogo, pero estudiantes deberán liberar el centro de estudios

La autoridad educativa llamó a una mesa de negociación para el viernes en la mañana.

Estudiantes agremiados en el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) continúan este miércoles con la ocupación del centro educativo que comenzó el lunes en reclamo por los recursos destinados a la educación en la Rendición de Cuentas que se está votando en Diputados.

"Ayer en la asamblea del Ceipa decidimos continuar con la medida de ocupación con plazo indeterminado. En los siete centros ayer ocupados se llegó a la misma postura", contó a Telemundo este mediodía Maximiliano Santos, dirigente del gremio estudiantil.

Santos informó que desde la autoridad del IPA, el Consejo de Formación en Educación, se envió un comunicado invitando a una mesa de negociación para este viernes a las 11:00. Desde el Codicen confirmaron la información, y añadieron que los estudiantes deberán desalojar el centro de estudios para que el diálogo se concrete.

Santos contó que pidieron plazo hasta las 19 horas de este miércoles para responder si accedían a la mesa de negociación, objetivo que se había trazado el gremio al comienzo de la medida de lucha.

"Nos vamos a mantener acá en el entendido que la medida de lucha sigue hasta que no haya un diálogo genuino y que sirva para algo. Que no sea como otras veces con mesas de negociación que no generan resoluciones", indicó Santos.

El comunicado enviado a los estudiantes y firmado por la secretaria general del Consejo de Formación en Educación, Rosana García Paz, al que accedió Telemundo, exhorta a los estudiantes a "deponer de la medida de ocupación".

"Continuar con la medida de ocupación hará necesario que se adopten acciones para preservar el derecho a la educación y al trabajo", sentencia el comunicado, abriendo la puerta a un posible desalojo por parte del Estado.