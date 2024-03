"Uruguay tiene representación en países no democráticos y eso no quiere decir que apoye el régimen", dijo Viera sobre embajador en Venezuela

"En el caso de Venezuela, cuando hay esta situación tan delicada, donde hay una dictadura que hace sentir sus efectos, allí debemos estar para tener una información de primera mano”, consideró el precandidato colorado.

El proceso eleccionario de Venezuela y las inhabilitaciones a candidatos opositores a la Presidencia ha tenido mucha repercusión en varios países de América Latina, entre ellos Uruguay. Y en nuestro país, el tema se metió especialmente en el Partido Colorado, donde los precandidatos mostraron posturas distintas. En las últimas horas, Tabaré Viera afirmó que, a su juicio, el gobierno uruguaya sí debe tener un embajador en Caracas.

En los últimos días, esta situación generó discrepancia entre los precandidatos colorados Robert Silva y Gabriel Gurméndez. Ambos dirigentes se expresaron en redes sociales y tomaron postura respecto a Venezuela. En ese sentido, Silva propuso no designar un embajador uruguayo en dicho país. "La no designación de un embajador uruguayo en Venezuela en las actuales circunstancias, sería una forma contundente de condenar el régimen de Nicolás Maduro y defender la democracia en ese país. Plantearemos el tema a nuestros legisladores para el caso de que el pedido de venia se remita al Parlamento", escribió.

Un par de horas más tarde, Gurméndez también opinó al respecto: "Siempre dije con firmeza que Venezuela es DIC-TA-DU-RA. Por ello no debemos abandonar a los venezolanos en su peor momento, o amputarnos la posibilidad de asilar o proteger a los perseguidos, como lo hicieron ellos. Vamos a luchar y presionar por la democracia y por los derechos humanos de los venezolanos desde adentro con toda la potencia de nuestra representación diplomática y desde todos los órganos".

¿Qué dijo Viera al respecto? “Es una diferencia en una opinión”, señaló sobre la discrepancia entre Silva y Gurméndez. Y ahondó: “Creo que Uruguay no puede medir con varas diferentes los distintos países. Uruguay tiene representación diplomática y embajadores en muchos países que no son democráticos. Y eso no quiere decir que se apoye el régimen”.

“Los países tienen intereses y obligaciones. En el caso de Venezuela, cuando hay esta situación tan delicada, donde hay una dictadura que hace sentir sus efectos, allí debemos estar para tener una información de primera mano”, consideró el precandidato colorado.

El Poder Ejecutivo ya envió al Parlamento la venia para la designación de la próxima embajadora uruguaya en Venezuela, Silvana Montes de Oca. Según apuntó Viera, es bueno que sea una funcionaria de Cancillería y no una dirigente política. “Me parece muy bien que sea una embajadora de carrera y no un embajador político, que a veces puede tomarse como un apoyo de otro tipo”, dijo.