"¿Cuál sería el motivo para que esté en un centro penitenciario?": defensa de Astesiano insistirá para que espere avance del juicio en libertad

"La Fiscalía tiene todo lo que necesita de mi cliente, su celular, sus pertenencias, todo", dijo Prieto.

Este viernes tiene lugar una nueva audiencia por el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Se espera que en esta instancia, que debió posponerse el jueves por fallos en la comunicación virtual desde la cárcel y se accedió a realizarse presencial este viernes, la fiscal Gabriela Fossati solicite extender el plazo de prisión preventiva para el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou y los demás imputados por esta causa.

En la previa de la audiencia, el abogado de Astesiano, Marcos Prieto, habló en rueda de prensa sobre sus expectativas respecto a la audiencia. “Lo que estamos esperando es a pedido de la Fiscalía la ampliación de las medidas. Vamos a tener una instancia de prórroga de las medidas cautelares”, confirmó Prieto.

Astesiano se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de setiembre. En esa audiencia de formalización se le dictaminó 30 días de reclusión, mientras continúa la investigación. Sin embargo, su defensa reclama que Astesiano no esté en reclusión mientras avanza el caso.

“Todos los defensores pretendemos que nuestros defendidos esperen el juicio de la mejor manera posible, que no es en un complejo carcelario”, dijo Prieto, y agregó: “Entiendo que la libertad de mi defendido no va a perjudicar la investigación. La Fiscalía tiene todo lo que necesita de mi cliente, su celular, sus pertenencias, todo”.

En tanto, consultado sobre si están dadas las condiciones y garantías para que Astesiano espere el avance de la investigación en libertad, Prieto respondió: “Entiendo que sí están las garantías, para él mismo y para la sociedad. Todo lo que la Fiscalía necesita para trabajar en relación a mi cliente ya lo tiene en su poder, ¿entonces cuál sería el motivo para que esté en un centro penitenciario? Todavía no ha sido condenado por nada”.

Por otra parte, el abogado dijo que su cliente se encuentra “como toda persona que está esperando esta instancia”.

En tanto, consultado sobre si podría llegarse a un acuerdo con Fiscalía, Preto respondió: “No es momento de hablar de acuerdos, cuando todavía la Fiscalía está investigando. No puedo responder si vamos a hacer un acuerdo, si vamos a reconocer o no, no es momento”.

El exjefe de la custodia fue imputado por su presunta participación en una organización que utilizaba datos de uruguayos para falsificar documentos para ciudadanos rusos. La Fiscalía solicitó imputarlo por tres delitos: suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Las pruebas que están en manos de la Fiscalía lo vinculan desde agosto de 2021 con esta banda delictiva. "Se presentó evidencia de alta calidad que permite vincularlo con esta maniobra", aseveró Fossati en rueda de prensa tras la audiencia de finales de setiembre.