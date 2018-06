Jorge Díaz: “Asociar una modificación en el sistema procesal al incremento de delitos es inconsistente”

Manifestaciones por seguridad

Esta semana estuvo marcada por protestas de vecinos en las calles fuera de Montevideo por situaciones de inseguridad y violencia crecientes. El domingo en Salto a raíz del asesinato de un comerciante y el miércoles en Neptunia por el homicidio de una mujer que salía de su trabajo. Hubo movilizaciones con mucha bronca, que derivaron en excesos: piquetes cortando el tránsito por horas y personas que anunciaban que iban a andar armadas y hacer justicia por mano propia. Díaz se expresó al respecto:

“La entiendo porque como ciudadano de este país me tocó vivir lo mismo. Ningún ciudadano me puede contar qué es una circunstancia de ese tipo. Entiendo la bronca, la indignación y el dolor”.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo tras enterarse del homicidio de la trabajadora en Neptunia “son ellos contra nosotros”. Al respecto Díaz dijo:

“Corre por cuenta del intendente pero quizás quienes tenemos responsabilidades públicas deberíamos hacer pronunciamientos en caliente, más allá del dolor y bronca. Eso no significa que no comprenda y tenga empatía con eso”.

Cantidad de homicidios

Mayo registra alrededor de 43 homicidios. En los primeros cinco meses de este año van 190 asesinatos, cuando en el mismo período del año pasado hubo 117. El fiscal consideró “difícil” encontrar las causas de los homicidios y recordó picos históricos de este delito en los años 2005 y 2006, así como del 2011 y 2012.

“Es claro que vivimos en una sociedad más violenta con muchas manifestaciones de violencia. No me conformo con la descripción de los hechos. Quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos sacarle la pata al lazo. No podemos eludir nuestras responsabilidades del trabajo”, señaló.

El nuevo Código del Proceso Penal

Varias voces en el debate público señalaron al nuevo Código del Proceso Penal como una de las causas del crecimiento en la cantidad de rapiñas y homicidios. Paralelamente llamó la atención que la Fiscalía General de la Nación hiciera publicidad en medios de comunicación destacando las ventajas que implica el nuevo Código del Proceso Penal, que está en vigencia desde noviembre. El entrevistado observó lo siguiente:

“El causante de los homicidios me gustaría que me lo explicaran con el caso de 2012, cuando no había un nuevo Código del Proceso Penal. Asociar una modificación al sistema procesal al incremento de los delitos parece algo poco consistente. Podemos separar la entrada en vigencia del nuevo código con este pico de homicidios”.

En una entrevista con El Observador, el director nacional de Policía, Mario Layera, dijo que “llevar una investigación a largo plazo es difícil porque hay un lío en la Fiscalía”. Díaz afirmó que trabajan con el Ministerio del Interior para desarrollar investigaciones a largo plazo.

Destacó además que el nuevo CPP se trata de “una política pública” aprobada por el Parlamento y recordó que la SCJ lo declaró constitucional esta semana. Indicó además que la Corte rechazó el recurso de inconstitucionalidad que la defensa de “El Buñuelo” Balladares presentó que llevó a que quedara en libertad. Sobre esto detalló:

“La Suprema Corte de Justicia ha dicho que la interposición de un recurso de inconstitucionalidad no impide que el juez disponga las medidas cautelares. Es decir que no impide que el juez de la causa, antes de relevar el recurso ante la SCJ, disponga de una medida cautelar como la prisión preventiva”.

Responsabilidades en seguridad pública

Respecto al reparto de culpas de los diferentes actores públicos en materia de seguridad, Díaz aseveró: