"Pasé de estar indignada a estar azorada": Cosse acusó al gobierno de "tergiversar" la realidad ante polémica sobre "donación" del BID

"Preguntarle al BID si hay un préstamo no reembolsable aprobado parece una pregunta de Alicia en el País de las Maravillas", consideró la intendenta.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo estar "azorada" y acusó al gobierno de "tergiversar" la realidad ante la polémica sobre la "donación" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la intendencia para atender la crisis hídrica que el gobierno nacional no autorizó.

"Azorada con la respuesta del gobierno. Tergiversan la realidad. Por supuesto que no hay una donación del BID a la IM porque nos fue bloqueada esa posibilidad. Los técnicos de ambas instituciones estaban trabajando la conformación de esta iniciativa que han dejado trunca", escribió en redes sociales la jefa comunal.

"He pasado de estar indignada a estar azorada, verdaderamente. No hay otra palabra", reafirmó más tarde la jerarca departamental este miércoles en rueda de prensa. "¿Cómo vamos a tener un préstamo si no tengo la autorización del Ministerio de Economía? Pedimos la autorización del Ministerio de Economía para poder hacer el trámite formal", explicó.

"La IM le envió una carta al presidente del BID que conocemos personalmente por habernos encontrado en Denver. Le mandamos una carta explicándole la crisis del agua que había y solicitándole ayuda. Y la presidencia del BID indicó al personal de acá que ayudara a Montevideo", detalló.

"Entramos en tratativas con el personal del BID de Montevideo, que nos expresó 'existe una gran posibilidad de que le podamos otorgar un préstamo no reembolsable, pero para hacerlo necesitamos el trámite de pedirle autorización al Ministerio de Economía'", prosiguió.

Teniendo en cuenta esto, expresó: "Preguntarle al BID si hay un préstamo no reembolsable aprobado parece una pregunta de Alicia en el País de las Maravillas".

Consultada sobre el monto que el BID donaría, la intendenta respondió: "No es lo que pediríamos, es lo que el BID estaría dispuesto a dar. Pero estamos hablando del en torno de US$ 100.000 para las acciones que estamos llevando adelante".

A su vez, Cosse manifestó "sorpresa" ante el "profundo desconocimiento" del funcionamiento institucional. "La ley establece que la intendencia preside el Comité Departamental de Emergencias y le compete hacer propuestas y coordinar en ese ámbito con Mides y MSP entre otros. Nos tienen que dejar trabajar", subrayó.

"Hay dos formas de manejar una crisis; una es en la realidad, con comunicación, con información, y la otra es con fantasía", sostuvo.

Según Cosse, con los niveles de trihalometanos y de sodio que tiene el agua en las condiciones actuales está "claro" que "puede haber consecuencias para la salud". En este sentido, recordó: "La respuesta que a mí se me dio, que la gente deje de comer dos rodajas de fiambre y que con eso contrarresta la sal que insume, a mí me da vergüenza ajena".

"Para mí llegó el momento de tomar medidas en serio por parte del gobierno nacional; exonerar a toda la población de Montevideo y de la zona metropolitana del pago de la tarifa de OSE y aceptar la ayuda", aseguró.

"Estamos haciendo política, sí. La política que estamos haciendo es estar al lado de la gente haciendo cosas de verdad. La política barata es bloquearnos a la hora de que nosotros queremos ayudar a las personas", manifestó.

El Ministerio de Economía no autorizó a la Intendencia de Montevideo a recibir un préstamo no reembolsable del BID. La ministra Azucena Arbeleche respondió que serán los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social los que se encargarán de asistir a la población.

Ante esto, la intendenta dijo estar "indignadísima". "No sé cómo no les da vergüenza decirnos que no, después de las sugerencias de buena fe que hemos hecho -de las cuales varias las han tomado, lo cual me alegra mucho-. Estamos para colaborar de verdad", criticó Cosse en una rueda de prensa el martes por la noche.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo por su parte este miércoles que habló con el director ejecutivo en nombre de Uruguay del BID en Washington y le confirmó que "no hay ningún préstamo aprobado ni en discusión con la Intendencia de Montevideo" por la crisis hídrica.