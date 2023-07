ANEP firmó convenio para avanzar en plan piloto de bachillerato internacional que permitirá estudiar en universidades de otros países

Robert Silva reconoció que “esto va a requerir un financiamiento extraordinario”.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmó este jueves un convenio con la International Baccalaureate Organization (Asociación de Bachillerato Internacional) para avanzar en la implementación de un plan piloto de un bachillerato internacional a partir de 2025.

Según consideró el presidente de la ANEP, Robert Silva, este fue “un día histórico para la educación pública del Uruguay”. “En un mundo globalizado como en el que vivimos, tener la posibilidad de una formación de educación media superior de egreso nacional con reconocimiento internacional es de fundamental importancia. Por eso hace meses estamos trabajando con la Asociación de Bachillerato Internacional para poder firmar este convenio e iniciar el proceso de trabajo para la constitución del bachillerato internacional. Esto implicará tener un egreso reconocido nacionalmente para nuestros estudiantes en el Uruguay y que les permite transitar educación superior por universidades e instituciones del mundo”, afirmó.

¿Qué implicará este bachillerato internacional? Por un lado, “una fuerte carga del idioma inglés”. “Por eso tenemos que trabajar fuertemente en lo que estamos, que es la certificación de conocimientos de aprendizajes en inglés. Este año tenemos el récord de inscripciones de estudiantes y docentes para certificar en Cambridge: 8.300 inscripciones”, apuntó Silva.

Por otro lado, “esto implicará un aumento de la carga horaria, nuevas asignaturas y asignaturas desarrolladas en inglés”. “Va a implicar formación docente, formación en el idioma inglés, adecuación de la infraestructura de los establecimientos donde progresivamente lo vayamos instalando”, agregó el jerarca, e indicó que el convenio firmado “prevé formaciones específicas”. No obstante, Silva adelantó que ya hay “docentes que trabajan en la educación pública, y que en la educación privada trabajan en los bachilleratos internacionales”.

La iniciativa constituye un plan piloto, que se implementará de forma paulatina en centros de Montevideo y del interior, a partir de marzo de 2025. “Este es un proyecto piloto que va a tener un avance progresivo. La universalización de esto en principio no está prevista”, aclaró Silva.

La incorporación de este bachillerato forma parte de la denominada transformación educativa que ya inició en parte de Primaria y Secundaria. “Esto está dentro del proceso de transformación educativa que estamos llevando adelante. Creemos que debemos adecuar la educación nacional a cosas que hasta ahora estaban solo en la educación privada”, dijo Silva, y agregó: “Vamos a iniciar el proceso en la educación media superior, sin perjuicio a futuro de ir extendiendo esta modalidad educativa”.

Ahora ya se constituyó la comisión que empezará a trabajar en el tema, con representantes de educación Secundaria y la educación Técnico Profesional. No obstante, Silva reconoció que “esto va a requerir un financiamiento extraordinario”. “Porque son importantes las instancias de formación y el acompañamiento de la organización internacional. Requiere un esfuerzo significativo”, dijo.

En ese sentido, Silva fue consultado sobre el hecho de que la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento con las prioridades presupuestales para el último tramo del gobierno no prevé recursos adicionales para la ANEP.

“La educación precisa nuevos recursos. Hasta que el Parlamento no vote no se sabe si hay recursos o no. O sea que esperemos los meses que restan y veremos si la ANEP tiene más recursos o no”, respondió Silva, en alusión a la posibilidad que tiene el Parlamento de reasignar los recursos que el gobierno sí prevé gastar.