La fiscal Gabriela Fossati renunciará a su cargo por desacuerdos con la Fiscalía General de la Nación

La renuncia se haría efectiva en los próximos meses.

La fiscal Gabriela Fossati, que lideró inicialmente la investigación por el caso Alejandro Astesiano, planea renunciar a la Fiscalía General de la Nación. Así se lo comunicó Fossati al fiscal de Corte, Juan Gómez, según informó el diario El Observador y confirmó Telemundo.

La renuncia se haría efectiva en los próximos meses -se presume que en setiembre- y la decisión de dejar su cargo tiene que ver con la postura de la Fiscalía ante varios eventos sucedidos en el último tiempo, sobre todo en torno a sus actuaciones como fiscal.

Mientras estuvo al frente del caso Astesiano, Fossati logró la condena del exjefe de la custodia presidencial mediante acuerdo abreviado. Sin embargo, su rol al frente del caso no estuvo exento de polémicas y repercusiones políticas.

Durante la investigación, Fossati pidió varias veces ser apartada del caso y también en dos oportunidades solicitó licencia médica por estrés. En ambos períodos de certificación regresó antes a sus funciones.

Fue durante una de esas certificaciones que fue subrogada por el fiscal Fernando Romano. Fossati cuestionó el actuar de Romano en ese período y, tras una discusión con él, lo denunció por violencia de género.

En ese marco, además, la fiscal decidió investigar al exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Intereior, Gustavo Leal, por su visita al padre de Astesiano. Sin embargo, ello derivó en que el abogado de Leal, Diego Camaño, presentara una denuncia administrativa contra la fiscal.

Ya sobre finales de marzo, el fiscal de Corte anunció que Fossati fue apartada del caso Astesiano. Ese día, además, Gómez informó que Fossati pasaría de la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno a la de 16º turno. Y que sus casos serían tomados por la fiscal Sabrina Flores.

Esta semana, en tanto, Fossati volvió a Twitter luego de haberse ausentado de esta red social por un mes. "Suspendí la cuenta para alejarme la mala energía que me llegaba desde la 'manada' acosadora", explicó. "He decidido volver porque disfruto mucho este contacto. Pido perdón a todos aquellos que me enviaron tan lindos mensajes y no respondí", agregó Fossati.